Luftgewehr-Bundesliga: Titel-Chancen für alle acht Finalisten

Mit der Neuauflage des Finales von 2024 beginnt am Wochenende, 8. und 9. Februar, die Endrunde der Luftgewehr-Bundesliga in Rotenburg an der Fulda. Der SV Pfeil Vöhringen als Süd-Meister trifft dabei schon im Viertelfinale auf Titelverteidiger SV Wieckenberg. Und es ist nicht das einzige Duell, dem die Experten mit Spannung entgegenfiebern. Marco Hilger, Assistenz-Bundestrainer, glaubt: Alle acht Teams, die beim Finale dabei sind, haben auch Chancen auf den Triumph bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Er stellt für uns die acht Finalisten vor.

SV Pfeil Vöhringen: Mit enormer Verstärkung durch die Nationalmannschaftsschützen Maximilian Dallinger und David Koenders konnte der SV Pfeil Vöhringen nicht nur den Abgang von Hannah Steffen verkraften, sondern sich auch souverän und ungeschlagen die Süd-Meisterschaft sichern. Auch der bisherige Bundesligarekord von 1 994 Ringen (gehalten von Hubertus Elsen) wurde am letzten Vorrunden-Wochenende eingestellt. Die Vöhringer haben einen breit aufgestellten Kader, der manche taktische Spielerei zulässt. Angeführt von der Inderin Elavenil Valarivan peilt der SV Pfeil nach der Vizemeisterschaft 2024 den ersten Titel an.

SSG Dynamit Fürth: Knapp verpasst haben die Franken das Finale im Vorjahr, nachdem ein einziger Einzelpunkt über Platz vier und fünf entschied. Dieses Jahr soll alles besser werden. Mit der Süd-Vizemeisterschaft scheint der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt. Lediglich zwei Niederlagen musste Fürth in der Vorrunde hinnehmen. Im Viertelfinale treffen die Mittelfranken auf die SSG Kevelaer, den Bundesligameister der Jahre 2019 bis 2023.

Kronau schnappt sich das letzte Final-Ticket für die Südvereine

SV Petersaurach: Auch für die zweite Mannschaft aus Mittelfranken war das Finale im letzten Jahr unerreicht. Rund um Trainer Günther Reizammer findet sich eine junge Truppe wieder, die in der Vorrunde von Wettkampf zu Wettkampf eine ausgeglichene Mannschaftsleistung vorwies. Lediglich gegen den Südmeister aus Vöhringen und den Lokalrivalen aus Fürth gab es knappe Niederlagen, die jeweils erst im Stechen entschieden wurden. Im Viertelfinale bekommt es der SV Petersaurach mit dem Vizemeister des Nordens zu tun, dem SB Freiheit.

SSV Kronau: Spannend war es für den SSV Kronau bis zur letzten Sekunde der Vorrunde. Hatte das Team aus dem Landkreis Karlsruhe doch seine beiden letzten Wettkämpfe verloren und somit Tür und Tor für den Bund München zur Finalteilnahme weit aufgemacht. Da dieser eine Niederlage im letzten Wettkampf gegen Dießen einstecken musste, schnappte sich Kronau das letzte Finalticket der Südvereine. Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen steht nun mit Hubertus Elsen der diesjährige Nordmeister und Rekordmeister der Bundesliga gegenüber.

Diese vier Teams haben sich aus dem Norden fürs Finale qualifiziert

ST Hubertus Elsen: Mit Lea Ruppel hat der Rekordmeister nicht nur die Führende der Walther-Topscorer-Trophy in seinen Reihen, sondern mit Istvan Peni auch den internationalen Top-Schützen, der seit Jahren ein Punkte-Garant an erster Stelle im Team darstellt. Seine Nervenstärke bewies der Nordmeister ein ums andere Mal: Oftmals in der Saison gewannen die Paderborner ihre Wettkämpfe erst im Stechen. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft um Trainer Heinz Reinkemeier den SSV Kronau, der als Favoritenschreck gilt.

SB Freiheit: Internationale Wettkämpfe, die zeitgleich mit den Bundesliga-Terminen stattfanden, ließen die Norwegerin Jeanette Hegg Duestad in dieser Saison lediglich zwei Wettkämpfe für die SB Freiheit bestreiten. Sie ist saisonübergreifend bereits 14 Mal mit 400 Ringen vom Stand gegangen. Ihr Ersatz, der Schwede Victor Lindgren, hat das in der Vorrunde in seinen ersten beiden Wettkämpfen geschafft. Auch die Ex-Vöhringerin Hannah Steffen fügte sich mit souveränen Leistungen nahtlos ins Mannschaftsgefüge ein. Sollte sich Freiheit gegen den SV Petersaurach durchsetzen, könnte es im Halbfinale zum Duell mit dem SV Pfeil kommen – wie im Viertelfinale 2024.

SSG Kevelaer: Auch die SSG Kevelaer konnte nicht immer in Bestbesetzung an den Start gehen. Der internationale Schützenkalender sorgte dafür, dass Anna Janßen auf nur fünf Einsätze kam. Wie im Jahr zuvor musste Simon Janßen, eigentlich Trainer der Mannschaft vom Niederrhein, selbst wieder ins Geschehen eingreifen. Komplettiert wird das Geschwistertrio durch Franka Janßen.

Icon Vergrößern Der SV Wieckenberg hat sich im vergangenen Jahr in Neu-Ulm überraschend den Titel geholt. Foto: Stephan Schöttl Icon Schließen Schließen Der SV Wieckenberg hat sich im vergangenen Jahr in Neu-Ulm überraschend den Titel geholt. Foto: Stephan Schöttl

SV Wieckenberg: Gegen den direkten Kontrahenten, den SV Wissen, ging es im allerletzten Duell um den Einzug ins Bundesligafinale 2025. Als Sieger dieser Partie zog der SV Wieckenberg das Finalticket. Allerdings war hierzu eine große Kraftanstrengung nötig: War am Samstag noch Henrik Larsen auf Position eins am Start, ließ Trainer Horst-Dieter Ruschel über Nacht Olympiasiegerin Chiara Leone aus der Schweiz anreisen. Das Projekt „Titelverteidigung“ lebt. (AZ)