Im dritten Anlauf klappt der Wechsel: Chris Sengfelder wird ein Ulmer

Nach dem Abgang von Philipp Herkenhoff zu Rasta Vechta sowie den beiden Talenten Noa Essengue und Ben Saraf in die NBA haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm nun auch den ersten Neuzugang für die Saison 2025/2026 an Land gezogen. Der 35-fache deutsche Nationalspieler Chris Sengfelder kommt zum Vizemeister.

Die Ulmer hatten in der Vergangenheit schon mehrmals versucht, den 30-Jährigen von einem Engagement in der Doppelstadt zu überzeugen. Zum ersten Mal nach dessen überragenden Saison in Braunschweig 2018/2019. Damals hatte er sich für Bamberg entschieden. Ratiopharm blieb dran, abermals ohne Erfolg. Am Ende seiner sehr guten Saison bei Dijon in Frankreich war er nun bereit für eine Rückkehr in die BBL. In den Play-offs war er mit seiner Mannschaft nur knapp mit 1:2 am Euro-League-Team aus Paris gescheitert.

Christian Sengfelder hat bereits ein autobiografisches Buch geschrieben

Jetzt hat Sengfelder einen Vertrag über zwei Jahre in Ulm unterschrieben. Der Routinier soll die jungen Spieler in deren Entwicklung unterstützen. Seine eigenen Lebenserfahrungen hat er bereits 2020 im autobiographischen Buch „Christian Sengfelder – der lange Weg zum Basketballprofi“ niedergeschrieben. Er sagt: „Ulm war mein absoluter Wunschverein, weil er für mich alles kombiniert, was wichtig ist: sportliche Ambitionen, individuelle Weiterentwicklung, tolle Fans und Nähe zu meiner Familie. “ Auch Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath freut sich: „Chris ist ein vorbildlicher Profi, der es versteht, in bester Weise seine Leistungen mannschaftsdienlich einzubringen. Als Big Man ist er variabel einsetzbar, spielt physisch an beiden Enden des Feldes und kann sowohl in Korbnähe als auch aus der Distanz agieren. Mit seiner Erfahrung wird er zudem wichtig für unser junges Team sein.”