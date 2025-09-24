Icon Menü
Christoph Zellner sorgt für Furore beim SCR Altach in Österreichs Bundesliga

Lokalsport

Von Ulm nach Altach: Er arbeitet jetzt beim österreichischen Überraschungsteam

Christoph Zellner war bis März 2025 Athletiktrainer des SSV Ulm 1846 Fußball. Jetzt sorgt der Memminger mit dem SCR Altach in Österreichs Bundesliga für Furore. 
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Christoph Zellner, bis März 2025 noch Athletiktrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball, bringt jetzt beim österreichischen Erstligisten Altach seine Ideen ein, links neben ihm Co-Trainer Louis Ngwat-Mahop.
    Christoph Zellner, bis März 2025 noch Athletiktrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball, bringt jetzt beim österreichischen Erstligisten Altach seine Ideen ein, links neben ihm Co-Trainer Louis Ngwat-Mahop. Foto: SCR Altach

    Die Fußballer des SCR Altach sind momentan eine der großen Überraschungen in Österreichs Bundesliga. Die Vorarlberger, in den Jahren zuvor stets dem Abstieg gerade noch so entkommen, haben erst eins von bislang sieben Saisonspielen verloren und stehen in der Tabelle als Dritter sogar vor Branchengrößen wie RB Salzburg, Austria Wien oder dem Linzer ASK. Großen Anteil am Altacher Höhenflug hat auch ein Allgäuer: Der Memminger Christoph Zellner, bis März dieses Jahres noch beim SSV Ulm 1846 Fußball tätig, ist seit Sommer Athletiktrainer beim Erstligisten – und glücklich mit seinem neuen Job. „Da passen viele Komponenten zusammen: die Nähe zur Heimat, eine spannende Liga und ein toller Verein“, sagt der 33-Jährige.

