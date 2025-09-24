Von Ulm nach Altach: Er arbeitet jetzt beim österreichischen Überraschungsteam

Die Fußballer des SCR Altach sind momentan eine der großen Überraschungen in Österreichs Bundesliga. Die Vorarlberger, in den Jahren zuvor stets dem Abstieg gerade noch so entkommen, haben erst eins von bislang sieben Saisonspielen verloren und stehen in der Tabelle als Dritter sogar vor Branchengrößen wie RB Salzburg, Austria Wien oder dem Linzer ASK. Großen Anteil am Altacher Höhenflug hat auch ein Allgäuer: Der Memminger Christoph Zellner, bis März dieses Jahres noch beim SSV Ulm 1846 Fußball tätig, ist seit Sommer Athletiktrainer beim Erstligisten – und glücklich mit seinem neuen Job. „Da passen viele Komponenten zusammen: die Nähe zur Heimat, eine spannende Liga und ein toller Verein“, sagt der 33-Jährige.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SCR Altach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis