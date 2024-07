Der SV Egg startet mit acht Neuzugängen in die neue Bezirksliga-Saison

Ende Mai hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr EM-Quartier in Herzogenaurach bezogen. Auf 1400 Quadratmetern findet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beste Bedingungen vor. In allen Belangen, vom Sportlichen bis zum Freizeitspaß. Ganz so luxuriös wie beim DFB war es beim SV Egg freilich nicht. Aber auch die Unterallgäuer haben ihr Trainingslager vor Kurzem in Herzogenaurach absolviert - und waren den Profis ganz nahe. „Das Trainingslager hat alle noch einmal ordentlich zusammengeschweißt“, sagt Manuel Meßner, Sportlicher Leiter beim SVE.

Die Integration der Neuzugänge ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die neue Saison 2024/2025. Denn gleich acht Kicker sind dazugekommen, die obligatorische Gesangeinlage als eine Art Aufnahmeritual im Mannschaftskreis haben sie bereits mit Bravour absolviert. Meßner meint: „Sie passen auch charakterlich sehr gut zu uns.“ Jetzt müssen sie sich auf dem Platz beweisen.

Tim Bergmiller kehrt vom TSV Kottern zurück zu seinem Heimatverein

Der 18-jährige Jakob Rehklau hat schon in der vergangenen Spielzeit immer wieder sein Potenzial aufblitzen lassen. Da war er noch bei den A-Junioren spielberechtigt, zählte aber schon zum Kader der ersten Mannschaft. Er rückt nun auch offiziell aus dem Nachwuchs auf. Spektakulärster Neuzugang ist wohl Tim Bergmiller. Er kehrt nach höherklassigen Stationen beim Regionalligisten FV Illertissen und Bayernligisten TSV Kottern zu seinem Heimatverein zurück und soll dort offensiv Akzente setzen. Für den Angriff kommt zudem Thomas Herz vom TSV Kettershausen. Weitere Neulinge im Günztal sind Joel Mutzel (U19 FC Memmingen), Niklas Saur (FV Winterrieden), Lukas Stiegeler (TSV Kettershausen), Fabian Katheininger (TSV Babenhausen) und Christoph Koros (JFG Hasel-Roth-Günz).

Das sind die Testspieltermine des SV Egg an der Günz

„Sie bringen Qualität und vor allem Konkurrenzkampf in die Mannschaft. Das tut gut“, sagt Meßner. Eine Stammplatzgarantie gibt es beim SV Egg zum jetzigen Zeitpunkt nicht, jeder hat die Möglichkeit, sich zu zeigen und zu beweisen. So mancher hat diese Chance im ersten Testspiel schon genutzt: Mit 9:1 wurde im Rahmen des Trainingslagers der mittelfränkische Bezirksligist FC Wendelstein vom Rasen gefegt. Weitere Partien in der Vorbereitung bestreitet der SVE am Freitag, 12. Juli, in Kirchberg/Iller (19 Uhr), am Samstag, 13. Juli, beim FV Biberach (11 Uhr) und am Samstag, 20. Juli, gegen den FC Günzburg (17 Uhr).