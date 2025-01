Die Devils Ulm/Neu-Ulm liebäugeln noch mit dem dritten Platz

In der Eishockey-Bayernliga stehen die letzten beiden Spieltage der Hauptrunde an. Der VfE Ulm/Neu-Ulm begrüßt am Freitag (20 Uhr) den ESC Geretsried, am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Devils beim EHC Waldkraiburg. Platz vier der Tabelle haben sie sicher, im besten Fall kann es noch einen Rang nach oben gehen.

Die Ulmer müssten dazu aber ihrerseits beide Begegnungen gewinnen und Geretsried wird sicherlich alles daran setzen, etwas Zählbares in Neu-Ulm zu holen. Die River Rats liegen auf Platz zehn, der würde zur Teilnahme an den Pre-Play-offs reichen. Diesen Rang wollen sie bestimmt nicht hergeben, denn sonst ginge es für die Oberbayern in die Abstiegsrunde. Die Donaustädter möchten ihre gute Heimbilanz mit nur fünf Niederlagen in 14 Partien und zuletzt vier Siegen in Folge ausbauen. „Die machen sich große Hoffnungen, dass wir Spieler schonen und Halbgas fahren. Das machen wir definitiv nicht“, sagt VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner.

Nur Noel Oberrauch fehlt bei den Devils Ulm/Neu-Ulm

Am Sonntag müssen die Ulmer zum starken Aufsteiger nach Waldkraiburg. Mit viel Glück könnte dies das entscheidende Spiel um Platz drei werden. Nach der 5:6-Niederlage im Hinspiel haben die Devils noch etwas gutzumachen gegen die Löwen. Der Aufsteiger schwächelte zuletzt etwas hatte aber auch Verletzungspech. Alle Akteure werden sicherlich bedacht sein, sich zwei Wochen vor den Play-offs weder eine Sperre einzuhandeln, noch eine Verletzung zuzuziehen. Deshalb wird mit gesunden Mittelmaß versucht, die Punkte zu holen. Auf Ulmer Seite sind bis auf Noel Oberrauch alle Mann an Bord.