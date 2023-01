Eishockey

17:04 Uhr

Beim EC Senden haben jetzt auch die Kleinsten Spaß auf dem Eis

Plus Beim EC Senden wird seit Kurzem Eishockey-Training für Kinder angeboten, das kommt prima an. Der Übungsleiter kümmert sich sogar in der Schule um den Nachwuchs.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

Behelmt und dick gepolstert rutscht der Nachwuchs auf Schlittschuhen durch die Sendener Eislaufanlage, mit dem Schläger immer dem Puck hinterher. Mit 10:8 gewinnt das jüngste Team der EC Senden Crocodiles ein besonderes Spiel: Die „Young Crocodiles“, die erst vor wenigen Monaten mit dem Training begonnen haben, treten in der Illerau an diesem winterlichen Samstagvormittag gegen ihre Eltern an. Die Nachwuchsmannschaft ist gerade im Aufbau, im kommenden Jahr soll das erste Team bei Turnieren starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen