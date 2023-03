Eishockey

Jetzt wittern die Devils Ulm/Neu-Ulm in den Play-offs ihre Chance

Plus Devils Ulm/Neu-Ulm erzwingen gegen Königsbrunn ein drittes Spiel in der Play-off-Serie. Coach Martin Jainz versprüht vor dem Duell am Dienstag viel Optimismus.

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat dem großen Favoriten EHC Königsbrunn ein Bein gestellt und durch ein 3:2 (1:1/1:1/1:0) ein drittes Spiel in der Play-off-Serie der Eishockey-Bayernliga erzwungen. Am Dienstag (20 Uhr) geht es in Königsbrunn um den Sprung ins Halbfinale. Ulms Trainer Martin Jainz war nach dem Sieg sehr optimistisch: „Die Jungs haben jetzt Blut geleckt. Wir werden am Dienstag etwas ganz Großes schaffen.“ Zuvor verabschiedeten sich seine Spieler von den begeisterten Fans mit einem Banner und der Aufschrift: „Vielen Dank für eure Unterstützung“.

