Elavenil Valarivan ist nicht nur für die gute Laune im Team zuständig

Diesen Spaß hat sie sich nicht nehmen lassen. Elavenil Valarivan hat sich auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt die Schlittschuhe angeschnallt und ein paar Runden auf der Eisbahn am Münsterplatz gedreht. Den Winter kennt die 25-Jährige nur von ihren Besuchen in Europa, in ihrer Heimatstadt Cuddalore im Süden Indiens ist es das ganze Jahr über tropisch heiß. Der Glitzer, die Lichter und der Kitsch, der Duft von Lebkuchen, Glühwein und Bratwurst haben die junge Frau fasziniert. „Bei uns in Indien wird Weihnachten zwar in Familien und Kirchen gefeiert, aber Weihnachtsmärkte gibt es nicht“, erzählt Valarivan.

