Mit 0:1 (0:0) unterlag der FV Illertissen am Samstag im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern bei der SpVgg Bayreuth vor 1640 Zuschauern. Für die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler war es die zweite Saisonniederlage. Das Tor des Tages erzielte Mittelfeldregisseur Eroll Zejnullahu in der 65. Minute per Foulelfmeter.

Hermann Schiller