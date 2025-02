Spatzen ärgern sich über vergebene Chancen und einen Pfiff

Der große Aufreger nach dem Spiel war der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Timo Gerach nach gut einer Stunde. Fortuna Düsseldorf hatte die Chance genutzt und vom Punkt zum spielentscheidenden 3:2 getroffen. Diskutiert wurde darüber noch länger. Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball, meinte: „Das war für mich eine zweifelhafte Aktion. Ich habe mir es noch einmal in Ruhe angeschaut. Ich sehe nicht die Klarheit, dass es ein Elfmeter sein muss.“ Sein Gegenüber, Düsseldorfs Coach Daniel Thiuone, hielt sich raus, meinte diplomatisch, er habe die Situation auf dem Spielfeld nicht gesehen. Spatzen-Kapitän Johannes Reichert hingegen war mächtig angefressen. Er war direkt in den Zweikampf verwickelt, sagte später im Interview mit dem Bezahlsender Sky: „Ich war zuerst am Ball. Für mich niemals ein Elfmeter.“

