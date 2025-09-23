Dieses Duo ist erfolgreich im Laufschritt durch die Alpen unterwegs

Der Transalpine Run zählt zu den spektakulärsten und herausforderndsten Trail-Etappenrennen der Welt. Im Eiltempo geht es für die Extremsportlerinnen und Extremsportler dabei in Zweier-Teams über die Alpen, in diesem Jahr von Lech am Arlberg bis zum Reschensee über 220 Kilometer und 13.500 Höhenmeter. Anton Philipp aus Kempten und Clemens Keller aus Ulm haben den Wettbewerb in den vergangenen 20 Jahren schon mehrfach gewonnen. Mit anderen Laufpartnern, zweimal auch schon zusammen. Heuer sind sie gemeinsam beim „Run2“ gestartet, einer abgespeckten Version, bei der statt der gesamten sieben Tage die ersten beiden Etappen des Transalpine Run gelaufen wurden. Eigentlich sollte das eine weitere Trainingseinheit sein für ihr nächstes großes Abenteuer, den Kilimanjaro Peak Ultra im Oktober, doch der wurde abgesagt. „Wir sind daher ohne jede Zielsetzung an den Run2 herangegangen, die Platzierung war für uns im Vorfeld überhaupt kein Thema“, erzählt Keller. Doch dann lief es richtig gut: Das Duo kam als Dritter der Gesamtwertung ins Ziel. „Es war ein richtig tolles Erlebnis“, sagt Keller.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höhenmeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis