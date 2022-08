Ein Illertisser macht die müden Muskeln der Sportstars wieder locker

Lokal Physiotherapeut Kai Fischer aus Illertissen ist bei den European Championships in München im Einsatz. Auch die deutschen Turnerinnen bauen auf einen Mediziner aus der Region.

Er kümmert sich um die blutigen Finger der Sportlerinnen und Sportler beim Klettern, macht die müden Muskeln der Volleyballerinnen und Volleyballer im Sand wieder locker und verpasst den Leichtathletinnen und Leichtathleten die nötigen Tapeverbände. Kai Fischer ist dieser Tage ein viel beschäftigter und ebenso gefragter Mann. Der 43-Jährige aus Illertissen arbeitet bei den European Championships in München als Physiotherapeut – als einer von 50 Helferinnen und Helfern seines Fachs. "Es ist für mich ein einmaliges Erlebnis. Ich genieße diesen Blick hinter die Kulissen einer solchen Großveranstaltung", sagt er.