Der Ex-Ulmer Jayden Nelson spielt in Nordamerika groß auf

In Nordamerika staunen sie gerade über Jayden Nelson. Der 22-jährige Kanadier spielt bei den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) groß auf, ist ein Garant für den Höhenflug seiner Mannschaft. Vancouver führt die Tabelle der Western Conference in der MLS als Spitzenreiter an und hat von fünf Spielen vier gewonnen. Beim 4:1 gegen die Portland Timbers zu Saisonbeginn hatte Nelson ein Tor selbst erzielt, die drei weiteren Treffer vorbereitet. Auch am vergangenen Wochenende hat der Offensivspieler wieder einen aufgelegt, am Ende hatte sein Team dieses Mal allerdings mit 1:3 gegen Chiaco Fire das Nachsehen. Nelson jedenfalls sagte bei seinem Wechsel: „Ich will allen beweisen, dass ich hier bin, um mein Potenzial zu zeigen.“ Das war dem Kanadier zuvor in einem halben Jahr beim SSV Ulm 1846 Fußball nicht ansatzweise gelungen.

