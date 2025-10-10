Die Personalie Glasbrenner: Plan A oder doch nur eine Notlösung?

Markus Thiele ist um seinen Job gerade nicht zu beneiden. Irgendwie kann es der Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball in diesen Tagen den wenigsten Spatzen-Fans recht machen. Ganz egal, was er tut. Als Moritz Glasbrenner vor knapp drei Wochen nach der Freistellung von Robert Lechleiter zum Interimstrainer gemacht wurde und aus den ersten drei Spielen sieben Punkte holte, jubelte die breite Masse über den mutigen und offensiven Spielstil. Die Trainersuche des Vereins lief da bereits auf Hochtouren. Viele forderten: Einzig und allein Glasbrenner dürfe zum Cheftrainer befördert werden. Am besten sofort.

Das hat der Verein wenig später gemacht. Und schon wieder gibt’s Gegenwind. Thiele wird vorgeworfen, der 35-Jährige sei bloß eine billige Notlösung, weil es gar keine anderen Bewerber auf den Job beim Drittligisten gegeben hätte. Dem widerspricht die Vereinsführung vehement. „Die ursprüngliche Planung sah eine andere Lösung vor, allerdings hat Moritz in den letzten zwei Wochen mit seiner inhaltlichen Arbeit sowie menschlich absolut überzeugt und deshalb haben wir uns dazu entschieden, ihn zum Cheftrainer zu machen“, sagt Thiele. Klingt glaubwürdig.

Die möglichen Strafzahlungen an den DFB nimmt der SSV Ulm 1846 Fußball in Kauf

Zumal Glasbrenner alles andere als eine „Billiglösung“ ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil er nicht die nötige Uefa-Pro-Lizenz hat, die der Deutsche Fußballbund (DFB) für einen Job in den Profiligen vorschreibt, droht den Spatzen eine saftige Geldstrafe. Um das an einem Beispiel festzumachen: Weil Sabrina Wittmann eine Zeit lang ohne Pro-Lizenz den Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt coachte, forderte der DFB eine Grundstrafe von 4.000 Euro sowie 1.000 Euro pro Spiel. Strafmildernd war damals ein DFB initiiertes Pilotprojekt, das es langjährigen Jugendtrainern erleichtern soll, als Cheftrainer in der 3. Liga zu agieren. Möglicherweise eine Parallele zum SSV Ulm 1846 Fußball, bei dem Glasbrenner zuletzt für die U19 verantwortlich war. Zurück zur Mathematik des Verbands: Im Fall der Spatzen wären es auf der Basis der genannten Beträge bei noch 28 ausstehenden Saisonspielen insgesamt 32.000 Euro – plus Trainergehalt. Womöglich aber auch deutlich mehr, das ist Ermessenssache des DFB, mit dem der Verein diesbezüglich bereits im Austausch ist.

Ein Restrisiko kann nie ausgeschlossen werden

Es mag vieles nach einem Experiment aussehen, bei dem ein Restrisiko nie ausgeschlossen werden kann. Glasbrenner hat etwa bislang nur Jugendmannschaften trainiert, musste noch nie mit öffentlicher Kritik und hohen Ansprüchen aus dem Umfeld umgehen. Das könnte in sportlich schwierigen Phasen zum Problem werden. Generell ist die Personalie aber schlüssig. Auch mit Blick auf Kontinuität. Moritz Glasbrenner hat in den vergangenen Wochen bereits frischen Wind reingebracht, immer wieder erfolgshungrige Talente aus seiner A-Jugend bei den Profis eingesetzt, am Spielsystem gebastelt und reichlich Sympathiepunkte gesammelt. Die positive Entwicklung kann nun ohne weiteren Einschnitt und Eingewöhnungszeit eines externen Coaches fortgeführt werden.

Der neue Cheftrainer genießt innerhalb der Mannschaft hohes Ansehen, das ist in Gesprächen mit Spielern immer wieder herauszuhören. Seine sympathische Art, seine fachliche Kompetenz und seine Ansprache kommen an. Als studierter Mediziner ist er obendrein wortgewandt und weiß sich in jeder Situation passend auszudrücken. Auch das ist neben der Arbeit auf dem Rasen wichtig. Diese rhetorischen Qualitäten schätzen übrigens auch die Medienvertreter am 35-Jährigen.