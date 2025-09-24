Testspiel in Burgau: Ulm trifft auf den FC Augsburg

Vor dem FC Augsburg liegen zwei bedeutende Bundesligaspiele. Am Samstag reist die Mannschaft zum Tabellenletzten 1. FC Heidenheim, eine Woche später empfängt der FCA in eigener Arena den VfL Wolfsburg. In diesen Partien wird sich entscheiden, mit welcher Stimmung die Augsburger in die nächste Länderspielpause gehen. Die Ligaunterbrechung im Oktober bietet die Gelegenheit, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen, die Anfangsphase der Saison liegt dann hinter dem Klub.

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist auf Trainersuche

Zugleich wird der FCA die Länderspielpause nutzen, um ein weiteres Testspiel auszutragen. Dabei bleibt er sich treu, erneut wird er sich in der Region zeigen. Nach dem Testspiel gegen Greuther Fürth in Schwabmünchen Anfang September (1:2), tritt der Erstligist diesmal in Burgau an. Gegner ist am Mittwoch, 8. Oktober, um 17.30 Uhr der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball. In der vergangenen Saison spielte die Mannschaft noch in der 2. Bundesliga. Nach dem Abstieg belegt das Team derzeit den zwölften Platz (neun Punkte). Vor Kurzem wurde Trainer Robert Lechleiter freigestellt. Gut möglich, dass Anfang Oktober in Burgau bereits ein neuer Cheftrainer bei den Spatzen an der Seitenlinie steht. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger jedenfalls läuft auf Hochtouren.

Fans, die das Testspiel vor Ort sehen wollen, können sich ab sofort Tickets sichern. Karten bietet der FCA in seinem Onlineshop, seiner Geschäftsstelle (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90) und im Fanshop in der Maximilianstraße an. Erwachsene zahlen zehn und Kinder (0-14 Jahre) fünf Euro. Zudem werden ermäßigte Tickets und Karten für Rollstuhlfahrer zu je acht Euro angeboten.

Im Burgauer Stadion herrscht freie Platzwahl

Während in den Bundesligastadien der Kauf eines Sitzplatztickets mit einem reservierten Platz verbunden ist, herrscht im Burgauer Stadion mit Tribüne freie Platzwahl. Es steht lediglich ein kleines Sitzplatz-Kontingent zur Verfügung, das ausschließlich nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben wird. Eine Reservierung von Sitzplätzen ist nicht möglich. Der Einlass ins TSV-Sportzentrum erfolgt ab 16 Uhr. Erfahrungsgemäß bekommen Fans nach dem Spiel die Gelegenheit, sich Autogramme abzuholen oder mit den Spielern das eine oder andere Selfie zu machen.