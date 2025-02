Der FC Barcelona triumphiert am Orange Campus in Neu-Ulm

Stolz verkündeten die Basketballer von Ratiopharm Ulm am Sonntagvormittag über ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken: „Wir sind ausverkauft!“ Ausverkauft nicht bei einem Bundesliga-Spitzenspiel in der Arena, sondern am Finaltag der „Next Gen Euro League“, seit knapp 15 Jahren das größte und bedeutendste Nachwuchsturnier in Europa. Der Main Court am Orange Campus, dem Leistungs- und Nachwuchszentrum der Organisation in Neu-Ulm, platzte aus allen Nähten und die Gastgeber waren mit einem zufriedenen Dauergrinsen unterwegs. Dass die Ulmer U18 am Ende auch noch auf dem Siegertreppchen landete, war an diesem Wochenende quasi das Sahnehäubchen auf der Basketball-Torte.

NBA-Superstars wie Victor Wembanyama, Nikola Jokic oder Luka Doncic standen in jungen Jahren bereits auf dieser Bühne, im vergangenen Jahr wurde Ulms Youngster Noa Essengue zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. Heuer hießen die Top-Akteure Endurance Aiyamenkhue (Ulm), Dovydas Buika (Kaunas) und Mathieu Grujicic (Barcelona). Diese Namen standen ebenso auf den Zetteln der vielen Talentspäher, darunter auch Scouts aus 26 Klubs der nordamerikanischen Profiliga NBA, wie Adam Atamna. Der spielt für den französischen Klub Villeurbanne und stellte in Neu-Ulm in vier Spielen mit einem Punkteschnitt von 33,0 neuen Rekord bei einem Next-Gen-Turnier auf. Das Qualifikationsturnier am Orange Campus gewann der FC Barcelona (91:89). Im Finale setzten sich die Talente aus Spanien gegen Kaunas durch. Es war ein energiegeladenes Duell, in dem die jungen Litauer in letzter Sekunde den Dreier zum Sieg vergaben.

Die Ulmer U18 kassierte am Wochenende nur eine einzige Niederlage. Das 58:74 am Samstagnachmittag gegen Zalgiris Kaunas vermasselte den Gastgebern den Einzug ins Endspiel. Cheftrainer Florian Flabb sagte: „Es war eine harte Niederlage, da wir uns enorm viel vorgenommen hatten. Wir hatten nach dem ersten Viertel vermehrt mit kleinen Unreinheiten zu kämpfen, die oftmals in Ballverluste und einfache Punkte für den Gegner gemündet sind.“ Über Platz drei im Gesamtklassement waren sie trotzdem glücklich. Bei den Siegen in der Gruppenphase gegen Dubai (94:71) und Villeurbanne (96:77) zeigte Flabbs Mannschaft offensiv wie defensiv ihre Qualitäten. Vor ausverkauftem Haus gab es am Sonntag zum Abschluss ein 81:66 gegen das Next Gen Team Ulm. Diese Auswahl setzte sich aus mehreren talentierten Spielern aus der ganzen Welt zusammen.

Flabb meinte: „Wir freuen uns sehr, dass wir den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren haben. Ich bin unfassbar stolz darauf, was meine Jungs in den drei Tagen abgerissen haben. Defensiv haben wir unsere Gegenspieler gut in Schach gehalten und uns mit dem dritten Platz dafür belohnt.“