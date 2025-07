Festival bei Sport Sohn: Die Vielfalt des Sports zum Ausprobieren

Vor 65 Jahren ging der erste Trikotsatz über den Verkaufstresen. „Da hatten wir die erste Kundennummer bei Adidas“, erzählt Hans-Peter Linder. Es war für das Unternehmen Sport Sohn der Einstieg in das Teamsport-Geschäft. Seitdem hat sich viel getan. Nicht nur Mode und Equipment ändern sich permanent, sondern auch die Wünsche und Ansprüche der Kundinnen und Kunden. „Es gibt eigentlich täglich Neuerungen“, meint Linder, der seit fast 40 Jahren im Betrieb tätig ist.

Zur großen Herausforderung ist der Online-Handel geworden. „Da mag vielleicht das eine oder andere Produkt günstiger sein. Aber wir punkten nach wie vor mit unseren Servicedienstleistungen“, sagt Linder. Anfangs hatte Sport Sohn noch Eigenproduktionen im Programm. Der ersten Tennisschläger beispielsweise, der für das Unternehmen hergestellt wurde, hängt noch als Ausstellungsstück in den Verkaufsräumen an der Memminger Straße in Neu-Ulm. Auch eigene Fußbälle wurden damals produziert, Sport Sohn betrieb obendrein eine Schneiderei in Bellenberg. Die Erfolgsgeschichte umfasst inzwischen sechseinhalb Jahrzehnte. Und das wird am Freitag, 4., und Samstag, 5. Juli, unter dem Motto „65 Jahre Emotion of Sports“ ordentlich gefeiert. Das Gelände am Performance Shop, quasi im Schatten der Ratiopharm-Arena, wird zum action- und abwechslungsreichen Sportplatz. Linder sagt: „Wir planen zwei Tage lang verschiedene Aktionen, Mitmachangebote, sportliche Herausforderungen, aber vor allem Spiel und Spaß“, erzählt Linder weiter.

Das ist das Programm am 4. und 5. Juli beim Sport Sohn Performance Shop

Die gesamte Bandbreite des Sports soll an den beiden Tagen abgebildet werden, auch Schulen und Kindergärten sind eingeladen. Am Freitag ab 17 Uhr steigt zum Beispiel der „Bolz-Cup“. Linder erklärt: „Es sind genau die Momente, die wie kennen und lieben. Raus aus der Schule, rauf auf den Bolzplatz.“ Sechs talentierte Teams sind am Start. Das Angebot „FC Muttikicken“, ebenfalls am Freitag ab 17 Uhr, ist für alle fußballinteressierten Frauen gedacht, beim Volleyball-Turnier (Freitag ab 18 Uhr) sind hingegen Mixed-Mannschaften am Start. Noch viel mehr Möglichkeiten zum Schnuppern und Mitmachen gibt es am Samstag ab 10 Uhr. Unter anderem sind Vorführungen von Taekwondo, Kickboxen und Kung-Fu geplant. Ab 11 Uhr wird ein Bambini-Cup in der Indoor-Arena ausgespielt, ab 14 Uhr ein Elfmeter-Turnier. Zusammen mit der deutschen Meisterin Diana Wieser präsentiert sich der Bogensportverein Ulm, Ex-Profi Timo Wenzel stellt seine Fußball-Akademie vor, der Verein Phoenix Athletics sein Fitness-Angebot rund um Ausdauer, Kraft- und Intervalltraining. Außerdem ist der TSV Neu-Ulm mit einem Tischtennis-Roboter vor Ort. Bei der „Kids Athletik Challenge“ geht es von 12 bis 19 Uhr darum, den passenden Lieblingssport zu entdecken – vom Laufen über Hand-, Fuß- und Basketball bis hin zum Boxen und Discgolf.

Hans-Peter Linder freut sich auf das Jubiläumsfest. „Wir wollen die Menschen zum Sport bringen und die Vereine dazu motivieren, auch mal etwas Neues zu wagen“, sagt er.