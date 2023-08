Frauenfußball

19:34 Uhr

Die Fußballerinnen des SV Egg sind auf Trainersuche

Plus Beim SV Egg an der Günz feiert der Frauenfußball heuer 30-jähriges Bestehen. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr plagt das Team eine Sorge.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Für die Fußballerinnen des SV Egg ist es ein besonderes Jahr. Ein Jubiläumsjahr. Denn seit mittlerweile drei Jahrzehnten gibt es die Mannschaft im Verein. Der 30. Geburtstag wurde mit einem launigen Elfmeterturnier gefeiert, doch schon ein paar Tage später begann für die jungen Frauen wieder der Ernst des Trainingsalltags, die Vorbereitung auf die neue Saison in der schwäbischen Bezirksliga.

Dass der Frauenfußball in der Unterallgäuer Gemeinde eine so lange Tradition hat, darauf sind sie zu Recht stolz. Denn in der Region haben nicht viele über all die Jahre durchgehalten. Sogar der FC Memmingen, lange eine Großmacht im schwäbischen Frauenfußball, hat sein Team vor einigen Jahren abgemeldet. Eine solche Konstanz ist für die Fußballerinnen, die derzeit beim SV Egg aktiv sind, aber gewissermaßen auch Verpflichtung. Abteilungsleiterin Carina Ostermann sagt: „Wir wollen nicht die Generation sein, mit der es nicht mehr weitergeht. Wir wollen den Frauenfußball beim SVE am Leben halten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen