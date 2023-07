Fußball

2:1 gegen Burghausen: FV Illertissen bejubelt den ersten Saisonsieg

Plus Der FV Illertissen gewinnt sein Regionalliga-Heimspiel gegen Wacker Burghausen. Beim 2:1 fällt das entscheidende Tor aber erst kurz vor dem Abpfiff.

Der erste Saisonsieg des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern ist unter Dach und Fach. Mit 2:1 (1:1)wurde der SV Wacker Burghausen geschlagen. Dass es ein Last-Minute-Erfolg war, konnte die Freude der Gastgeber kaum trüben. Hannes Pöschl, nach einer knappen Stunde für Daniele Gabriele gekommen, traf erst in der 89. Minute.

Den Illertissern merkte man von Beginn an an, dass sie unbedingt den ersten Dreier einfahren wollten. Kevin Frisorger hatte schließlich die erste Möglichkeit (12.), kam aber einen Schritt zu spät. Die bis dahin größte Chance bot sich wenig später Daniele Gabriele, dessen Hechtkopfball im Fünfer nicht den nötigen Druck hatte. Felix Bachschmid hätte seine Farben auf der Gegenseite gut und gerne in Führung bringen können, nutzte jedoch einen Fehlpass von Nikolas Jeck nicht. Dafür spielte der Illertisser Abwehrrecke in der 32. Minute Marco Mannhardt glänzend frei und der wiederum traf zum 1:0. Die Führung sollte aber nicht lange Bestand haben, denn Felix Bachschmid verlängerte in der 37. Minute eine Ecke am kurzen Pfosten zum 1:1. In Halbzeit zwei wurden die Gäste gefährlicher, fuhren einige vielversprechende Konter. Allerdings versuchten auch die Hausherren noch einmal alles, ihr Spiel wirkte stellenweise aber zerfahrener. Als alle der etwas mehr als 400 Zuschauerinnen und Zuschauer schon mit einer Punkteteilung rechnete, waren es drei Einwechselspieler, die doch noch das Siegtor schafften. Natsuhiko Watanabe und Liam Omore leisteten die Vorarbeit, Hannes Pöschl jagte den Ball schließlich in die Maschen zum 2:1.

