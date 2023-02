2:1 in Schweinfurt: FV Illertissen macht einen weiteren Schritt nach vorn

Plus FV Illertissen gewinnt in der Regionalliga Bayern beim 1. FC Schweinfurt mit 2:1. Ein Winter-Neuzugang erzielt den entscheidenden Treffer.

Einen überaus wichtigen Sieg landete der FV Illertissen im Nachholspiel der Regionalliga Bayern beim 1. FC Schweinfurt. Mit 2:1 (1:1) entführte der FVI drei Punkte, schaffte dadurch in der Tabelle den Sprung auf Platz zwölf. Gökalp Kilic und Neuzugang Kevin Frisorger sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Illertisser einen kleinen, aber bedeutenden Schritt in Richtung Klassenerhalt schafften.