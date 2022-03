Fußball

vor 32 Min.

3:1 gegen Würzburg: Pokalschreck Illertissen schlägt wieder zu

Plus Der FV Illertissen macht seinem Ruf als Favoritenschreck mal wieder alle Ehre. Der Regionalligist gewinnt gegen die klassenhöheren Würzburger Kickers mit 3:1 und zieht wie 2021 ins Endspiel um den bayerischen Totopokal ein.

Von Stephan Schöttl

Der Favoritenschreck hat wieder zugeschlagen und die ganze Illertisser Fußball-Familie feierte zusammen den erneuten Einzug ins Finale um den bayerischen Totopokal. Als Bundesliga-Schiedsrichter Florian Badstübner am Samstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr das Halbfinale zwischen dem Regionalligisten FV Illertissen und den klassenhöheren Würzburger Kickers abpfiff, war das Vöhlinstadion ein Hort der Freude. Auf dem Spielfeld lagen sich die FVI-Kicker in den Armen, um sie herum sprangen und hüpften die vielen Nachwuchskicker in ihren blauen Trainingsanzügen und die Verantwortlichen klatschten sich zufrieden ab. Mit 3:1 gewannen die Hausherren das Halbfinale gegen die Unterfranken, die in der vergangenen Saison noch in der 2. Bundesliga spielten.

