Fußball

vor 47 Min.

3:1 in Kettershausen: Altenstadt stürmt an die Tabellenspitze der Kreisliga A

Jürgen Thiel erzielte zwei Treffer für den FV Altenstadt, der in Kettershausen ziemlich effektiv vor dem Gästetor war.

Plus FV Altenstadt übernimmt nach 3:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen die Tabellenführung in der Kreisliga A Iller - und ist dabei ein Muster an Effektivität.

Von Oliver August

Durch den 3:1-Erfolg beim TSV Kettershausen/Bebenhausen hat der FV Altenstadt die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A Iller übernommen. Wie der Sieg allerdings zustande kam, darf durchaus als glücklich bezeichnet werden. Ganz ähnlich sahen es im Anschluss auch beide Trainer.

