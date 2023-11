Fußball

Abgezockte Münchner gewinnen Regionalliga-Duell beim FV Illertissen

Plus Der FV Illertissen verliert gegen Türkgücü München mit 1:2. Die Gäste erteilen dem FVI eine Lehrstunde in Sachen Effizienz, machen aus drei Chancen zwei Tore.

Von Hermann Schiller

Auch im achten Spiel in Folge blieb Türkgücü München ungeschlagen, siegte beim FV Illertissen mit 2:1 (2:1). Dabei waren die Münchner überaus effektiv, machten aus ihren wenigen Möglichkeiten sehr viel – nämlich zwei Tore. Die Illertisser dagegen hätten nach wenigen Minuten ohne Weiteres bereits 2:0 führen können. Die Partie begann mit einem Paukenschlag.

Nach 40 Sekunden wurde Furkan Kircicek im Strafraum gelegt, Daniele Gabriele verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Nur wenige Minuten später lief erneut Kircicek allein aufs Tor zu, zielte jedoch am langen Eck vorbei. Ein weiterer Treffer hätte vielleicht schon die Vorentscheidung sein können. So aber gab es für den FVI zunächst eine Schrecksekunde zu überstehen: Marco Gölz verletzte sich und musste durch Liam Omore ersetzt werden. Auch Yannick Glessing und erneut Kircicek schafften in der Folgezeit bei guten Gelegenheiten (19., 24.) den zweiten Treffer nicht, während die Gäste über eine halbe Stunde brauchten, um erstmals für Gefahr zu sorgen. Ihnen gelang in dieser Situation aber gleich der Ausgleich. Mittelstürmer Stefan Maderer schoss Max Zeller an die Hand, Kevin Hingerl verwandelte den Elfer zum 1:1. Kurz vor der Pause hatten die Illertisser erst Glück, als Maderer nur die Latte traf. Kurz darauf umkurvte Benedict Laverty FVI-Torhüter Felix Thiel und brachte Türkgücü doch in Führung. „Da hat man gesehen, wie abgezockt diese erfahrenen Spieler sind, machen im ganzen Spiel aus drei Torschüssen zwei Treffer“, sagte Co-Trainer Timo Räpple.

