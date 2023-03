Achtung vor dem Schlusslicht: FV Illertissen trifft auf den SV Heimstetten

Plus In der Regionalliga hat Illertissen jüngst drei Siege aus drei Spielen eingefahren. Jetzt ist mit Heimstetten das Schlusslicht zu Gast – und der Trainer warnt.

Der FV Illertissen empfängt am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Bayern den Tabellenletzten SV Heimstetten und möchte seine Erfolgsserie mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen ausbauen. Die Gäste hingegen stehen mit dem Rücken zur Wand, haben erst 15 Zähler gesammelt und bereits 13 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.