Am Freitag gibt es im Vöhlinstadion viele bekannte Gesichter zu sehen

Plus Der FV Illertissen trifft am Freitag auf die SpVgg Bayreuth. Dort hat Ex-Profi Marek Mintal das Sagen, sein Assistent ist der ehemalige FVI-Spieler Lukas Kling.

Mit Drittliga-Absteiger Bayreuth empfängt der FV Illertissen am Freitag (19 Uhr) in der Regionalliga Bayern einen Gegner, der vor der Saison einerseits zum Favoritenkreis gezählt wurde, das aber andererseits noch nicht ganz bestätigen konnte. Zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Doch dass bei den Bayreuthern noch nicht alles rundläuft, ist nicht verwunderlich. Zwölf Spieler verließen den Verein nach dem Abstieg, 13 kamen zur SpVgg. Auch der Trainer ist neu: Marek Mintal.

„Das Phantom“, wie der ehemalige Torjäger des 1. FC Nürnberg zu seiner aktiven Zeit genannt wurde, wird unterstützt von einem ehemaligen Illertisser Spieler. Lukas Kling absolvierte von 2012 bis 2017 insgesamt 159 Spiele für den FVI. Er wird seinem „Chef“ Mintal allerdings nicht viel über die Illertisser Mannschaft erzählen können. Dafür ist er schon zu lange weg aus dem Illertal. Das Spiel am Freitagabend könnte für beide Mannschaften richtungsweisend sein. Die Bayreuther müssen eigentlich gewinnen, wollen sie die Spitze nicht ganz aus den Augen verlieren. Die Illertisser könnten mit einem Sieg den Gegner in der Tabelle sogar überholen und sich endgültig im Mittelfeld festsetzen.