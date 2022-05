Anstoßzeit und TV-Übertragung: Das ist fürs bayerische Pokalfinale geplant

Am 21. Mai findet im Vöhlinstadion das bayerische Pokal-Endspiel zwischen dem FV Illertissen und dem TSV Aubstadt statt. Wir liefern die wichtigsten Infos zum „Finaltag der Amateure“.

Wer schnappt sich den Toto-Pokal 2022? Die Antwort darauf gibt es am bundesweiten „Finaltag der Amateure“ am 21. Mai, wenn sich die beiden Regionalligisten FV Illertissen und TSV Aubstadt im Vöhlinstadion die Stirn bieten. Mittlerweile steht auch die Anstoßzeit fest.

Der „Finaltag der Amateure“ kehrt in seiner siebten Auflage mit einer siebenstündigen TV-Livekonferenz ins Fernsehen zurück, die ARD überträgt. Erstmals sind alle 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei. Das bayerische Toto-Pokalfinale zeigt das Erste in der Konferenz, auf BR24 gibt es das Duell im kommentierten Livestream in voller Länge. Der FV Illertissen hofft zudem auf eine große Kulisse im Vöhlinstadion, wenn das Spiel dort um 16.40 Uhr angepfiffen wird. Der Kartenvorverkauf soll demnächst beginnen und ausschließlich über den Verein laufen.

Verbandsspielleiter spricht von "zwei Teams auf Augenhöhe"

„Wir freuen uns mit unseren beiden bayerischen Endspiel-Teilnehmern Illertissen und Aubstadt. Toll, dass sie diese große, nationale Bühne bekommen und damit bundesweit in den Fokus rücken“, sagt Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes für den Spielbetrieb verantwortlich ist. BFV-Verbandsspielleiter Josef Janker meint: „Ich bin mir sicher, dass wir in Illertissen einen packenden Pokalfight zu sehen bekommen, weil sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen. Es wird ein toller Rahmen vor Ort, aber eben auch bei den Liveübertragungen im Fernsehen und im Internet-Stream. Dass unser Toto-Pokal-Finale quasi direkt vor dem DFB-Pokal-Endspiel in Berlin steigt, wird die Aufmerksamkeit nochmals erhöhen.“

Auch der SSV Ulm 1846 Fußball ist Teil der Live-Konferenz im Fernsehen

Die Übertragung der ARD am Samstag, 21. Mai, beginnt um 12.05 Uhr und gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten sechs Begegnungen werden um 12.15 Uhr angepfiffen. Die zweite Livekonferenz beginnt um 14.15 Uhr mit sieben weiteren Partien. Die verbliebenen acht Landespokalendspiele starten um 16.15 Uhr, unter anderem das württembergische Finale zwischen den Stuttgarter Kicker und dem SSV Ulm 1846 Fußball, und um 16.40 Uhr. Die späteste Anstoßzeit ist für die Landesverbände reserviert, die ihr Finale ohne Verlängerung austragen und im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschießen gehen. Die Übertragung des „Finaltags der Amateure“ endet nach fast sieben Stunden Live-Fußball um 18.55 Uhr.

Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: „Das ist das TV-Highlight im Amateurfußball. Erstmals werden von der ARD alle 21 Landespokalendspiele live übertragen. Durch die Rückkehr der Fans erwarten uns nicht nur mitreißende Spiele, sondern auch stimmungsvolle Stadien. In seiner siebten Auflage wird das Erfolgsprojekt erneut auf bundesweit verdeutlichen, welche Attraktivität und Strahlkraft auch vom Fußball unterhalb der Bundesligen ausgeht.“

Der Hauptsponsor spendet für jeden Pokal-Treffer für den guten Zweck

Wie in den vergangenen Spielzeiten gibt Hauptsponsor Lotto Bayern für jeden erzielten Pokal-Treffer – von der ersten Runde bis zum Finale – zehn Euro an die BFV-Sozialstiftung. In der vergangenen Saison kamen so 2960 Euro zusammen, die unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern der bayerischen Fußballfamilie zugutekommen. Aktuell sind in der laufenden Toto-Pokalrunde bereits 418 Treffer gefallen, der Prämienstand liegt demnach bei 4180 Euro.

Der Wettbewerb wird in Bayern seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. In der Saison 2020/2021 hatte sich Türkgücü München in einem höchst umstrittenen Endspiel gegen den FVI mit 8:7 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. (AZ)