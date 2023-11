Fußball

vor 48 Min.

Auf seinen Japaner muss der FV Illertissen künftig verzichten

Im Sommer 2020 ist Natsuhiko Watanabe (am Ball) zum FV Illertissen gekommen, jetzt hat er den Verein verlassen, um wieder in die Heimat nach Japan zurückzukehren.

Plus Natsuhiko Watanabe verlässt den FV Illertissen und ist schon im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II nicht mehr dabei. Im Totopokal wartet ein Schwergewicht.

Von Hermann Schiller

Zweimal hintereinander hat der FV Illertissen zuletzt den bayerischen Totopokal gewonnen. Nach den Triumphen 2022 und 2023 ist der Fußball-Regionalligist auch in dieser Saison auf gutem Weg zur Titelverteidigung. Im Halbfinale muss aber erneut ein Schwergewicht bezwungen werden. Die Auslosung der nächsten Runde in München ergab, dass der FVI gegen den Sieger aus der Partie zwischen Türkgücü München und dem FC Ingolstadt ran muss. Dieses Spiel findet allerdings erst im Februar 2024 statt. Im zweiten Halbfinale trifft Bayernligist und 1860-Bezwinger FC Pipinsried auf die Würzburger Kickers. Bis spätestens 9. April müssen die beiden Duelle ausgetragen werden. In der Liga geht’s für Illertissen schon am Samstag weiter – gegen den 1. FC Nürnberg II.

Zum letzten Spiel des Jahres empfängt der FVI ab 14 Uhr die zweite Mannschaft des Zweitligisten. Einen Gegner mit starken Leistungsschwankungen. Trainer Andreas Wolf hatte vor der Saison elf Abgänge und ebenso viele Neuzugänge zu verzeichnen. Das brachte viel Höhen und Tiefen. Paradebeispiel dafür war das letzte Spiel der Nürnberger, als sie in Augsburg zwei Mal mit zwei Toren Unterschied führten und am Ende doch mit 4:5 unterlagen. Die hohe Zahl der Gegentore ist bei den Spielen des Nürnberger Zweitliganachwuchses (40) ebenfalls oft festzustellen: Der FCN hat nach Buchbach (41), Bamberg (43) und Memmingen (52) die viertmeisten Gegentore bekommen. Doch beim FV Illertissen sieht es mit bislang 39 kassierten Treffern auch nicht viel besser aus.

