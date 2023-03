Fußball

06:40 Uhr

Auftakt in der Landesliga: Der TSV Buch geht als Liga-Primus in die Rückrunde

Moritz Spann und der TSV Buch gegen als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte der Landesliga.

Plus In der Fußball-Landesliga startet der Saison-Endspurt. Die Ausgangslagen für den TSV Buch, Türkspor Neu-Ulm und die SSG Ulm 99 sind äußerst verschieden.

Seit sechs Wochen läuft die Vorbereitung für die Fußball-Landesligisten des Bezirks. Am Wochenende beginnt der Schlussspurt in der Rückrunde. Während die einen zumindest für einige Tage dem Winterwetter entflohen, schufteten die anderen in heimischen Gefilden.

