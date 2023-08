Fußball

vor 18 Min.

Außenseiter Illertissen macht Fortuna Düsseldorf das Leben schwer

Plus 1:3 unterliegt der FV Illertissen dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokals. Doch der Regionalligist zeigt eine starke Leistung.

Von Jürgen Schuster

Spannend war es – und es war mehr drin. Dem FV Illertissen hat in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs das gefehlt, was der Gegner schon im Namen trägt: Fortuna! Unter den Augen von Ex-Nationalspieler und Vereinslegende Klaus Allofs unterlag der bayerische Regionalligist dem Zweitligisten Düsseldorf mit 1:3. Mehr als 3700 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag ein spannendes und überaus unterhaltsames Pokalspiel. Witterungsbedingt musste die Partie nach einer knappen Viertelstunde für mehrere Minuten unterbrochen werden. Bis zum Hagelschauer war allerdings schon einiges im Vöhlinstadion geboten.

Die Gäste erwischten einen Traumstart und lagen früh in Führung. Eine scharfe Hereingabe von Felix Klaus hatte Kevin Frisorger unglücklich zum 0:1 ins eigene Gehäuse abgefälscht (3.). Die Düsseldorfer standen in dieser Szene erstmals mit Fortuna im Bunde. Dusel hatte gleich darauf aber auch der Gastgeber: Sihnta Appelkamp, einer der auffälligeren Akteure in Rot und Weiß traf nur den Außenpfosten von Felix Thiels Gehäuse (5.) und der musste weitere zwei Minuten danach einen Appelkamp-Freistoß entschärfen. Vor der Unterbrechung war das Glück ein zweites Mal aufseiten der Düsseldorfer. Ein feiner FVI-Spielzug wurde von Marco Mannhardt zum vermeintlichen Ausgleich vollendet. Schiedsrichter Lars Erbst wollte beim Schuss aber Yannick Glessing im Abseits gesehen haben. Eine klare Fehlentscheidung, wie sich später beim Ansehen der Fernsehbilder herausstellen sollte. Weil der Videobeweis im DFB-Pokal jedoch in den ersten beiden Runden nicht zum Tragen kommt, blieb es bei der Annullierung.

