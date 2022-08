Autsch, das tat weh! FV Illertissen verliert 1:5 gegen den FC Augsburg II

Lokal Der FV Illertissen kassiert in der Regionalliga Bayern eine böse Schlappe gegen die U23 des Bundesligisten FC Augsburg. Vor allem in der Defensive offenbart die Mannschaft von Trainer Marco Konrad große Schwächen.

Autsch, das tat weh! Mit 1:5 (1:3) unterlag der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern der Zweitvertretung des FC Augsburg. Eine böse Schlappe. Das konnte man nach der tollen Leistung zuletzt und nach den ersten 20 Minuten des Spiels nicht erwarten. Denn die Illertisser machten weiter wie gegen Schweinfurt (4:3). Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf.