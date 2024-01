Beim Dilo-Cup in Babenhausen kicken die großen Namen aus der Region

In Bayern wird seit vielen Jahren Futsal gespielt. Der Dilo-Cup des TSV Babenhausen ist eine Reise zurück in die glorreichen Zeiten des Hallenfußballs.

Als der Bayerische Fußballverband (BFV) vor einigen Jahren beschlossen hatte, bei seinen offiziellen Turnieren und Meisterschaften nur noch nach internationalen Futsal-Regeln spielen zu lassen, war der Aufschrei groß. Inzwischen hat diese Form des Hallenfußballs zwar auch seine Anhängerschaft gefunden, noch immer erfreut sich der traditionelle Kick mit Rundumbande aber deutlich größerer Beliebtheit. Wenn es beim Dilo-Cup des TSV Babenhausen am Freitag, 5. Januar, um die Siegertrophäe geht, ist das gewissermaßen auch eine Reise zurück in die goldenen Zeiten des Budenzaubers.

Es ist inzwischen bereits die neunte Auflage des Turniers in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum. Der gastgebende TSV Babenhausen wartet dabei mit einem äußert attraktiven Teilnehmerfeld auf. In Gruppe A stehen sich Landesligist VfB Durach, Bezirksligist SV Egg, die SpVgg Wiesenbach aus der Kreisliga Donau West und der SV Greimeltshofen aus der Kreisklasse Allgäu gegenüber. In Durach legt man seit jeher Wert auf gepflegten Hallenfußball, die Egger haben ihr Können bereits unter Beweis gestellt und sich für das Finale um die Allgäuer Futsal-Meisterschaft am 7. Januar in Memmingen qualifiziert und die Wiesenbacher waren am vergangenen Wochenende bei der Endrunde um die Hallenmeisterschaft im Landkreis Günzburg dabei. Sie zählen in der Region seit Jahrzehnten zu den stärksten Teams unter dem Dach.

In Gruppe B spielt mit dem TSV Buch der Titelverteidiger

Auch Gruppe B hat es in sich: Neben dem heimischen TSV Babenhausen starten dort der TSV Buch aus der württembergischen Landesliga, der FV Illertissen II aus der bayerischen Landesliga und der TV Boos als Tabellenführer der Kreisliga Allgäu Nord. Im vergangenen Jahr setzte sich Buch im Finale knapp gegen die TSG Thannhausen durch und geht heuer als Titelverteidiger an den Start. Für die Mannschaft um Kult-Trainer Harry Haug ist es das einzige Hallenturnier in diesem Jahr, aber eines, das man durchaus ernst nimmt. Er sagt: "Wir haben das Turnier schon ein paar Mal gewonnen. Das Teilnehmerfeld ist hochklassig. In Bayern legt man noch deutlich mehr Wert auf Hallenfußball als beim Württembergischen Fußballverband." Haug wird in Babenhausen mit einer gemischten Truppe antreten, mit Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft. "Mal sehen, wie die auf dem Parkett miteinander harmonieren. Bei uns ist das Turnier freiwillig. Wer Lust hat, ist dabei", sagt er. Haug freut sich auf das Turnier in Babenhausen auch aus einem anderen Grund: Hier trifft sich die regionale Fußballszene - und dieses Beisammensein endet nicht selten in einer nahegelegenen Bar.

Für den TSV Babenhausen ist es das Highlight der Hallentage

Für den TSV Babenhausen ist es der Höhepunkt der traditionellen Hallentage rund um den Jahreswechsel. Von der Jugend bis zum Hobby-Turnier treten über 100 Mannschaften mit mehr als 1.000 Spielern an. "Für uns sind diese Turniere ein Fixpunkt im Terminkalender. Wir haben mit unserer Turnhalle und der Rundumbande ideale Voraussetzungen. Ein wichtiger Aspekt ist für uns aber auch, den Kontakt mit unseren Nachbarvereinen zu pflegen und gemeinsam unserem Hobby nachzugehen", sagt TSV-Abteilungsleiter Wolfgang Benischke. Seinen Dank richtet er freilich auch an die vielen Helferinnen und Helfer - von der Vor- und Nachbereitung der Halle über die Abwicklung der Turniere bis hin zur Bewirtung.

Der TSV Babenhausen bietet am Freitagabend auch einen Liveticker aus der Halle an.