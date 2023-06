Fußball

Beim Fußball-Bezirksligisten SV Egg ist in diesem Sommer vieles neu

Plus Der schwäbische Fußball-Bezirksligist SV Egg muss vor der neuen Saison einen personellen Umbruch meistern. Der geht weit über die erste Mannschaft hinaus.

Es war für ihn das erste Spiel als Verantwortlicher an der Seitenlinie beim Fußball-Bezirksligisten SV Egg und Thomas Fackler war mit seinen Kickern recht zufrieden. Sie verloren zwar am Wochenende gegen den Bayernligisten 1. FC Sonthofen mit 0:3, der neue Coach attestierte den Unterallgäuern aber einen beherzten und konzentrierten Auftritt. Zumal in diesem Spiel eine Egger Mannschaft auf dem Feld stand, die im Schnitt jünger als 23 Jahre war. In den kommenden Wochen geht es für den SVE in den Trainingseinheiten allerdings erst einmal darum, zusammenzufinden und einen großen personellen Umbruch zu meistern, der weit über die erste Mannschaft hinausreicht.

Etliche Routiniers haben den Verein nach der vergangenen Saison verlassen, auch der Trainerposten wurde frei. Fackler, zuletzt Abteilungsleiter beim SVE, übernahm höchstpersönlich. Dadurch musste aber auch die Position des Spartenchefs nachbesetzt werden. Die Aufgabe übernimmt künftig Mike Sieber, als Sportlicher Leiter unterstützt Manuel Meßner die Führungsriege. „Wir müssen uns alle erst einmal auf die neue Konstellation einstellen“, sagt Fackler.

