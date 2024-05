Beim FV Illertissen ist am Schluss die Luft raus

Der FV Illertissen spielt eigentlich eine gute Rückrunde, aber er beendet die Saison mit zwei Niederlagen. Der Trainer bemängelt die fehlende Durchschlagskraft.

Beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen war am Ende der Saison die Luft etwas raus. Zum Abschluss setzte es bei der Zweitvertretung der Spvgg Fürth eine 1:2-Niederlage, zuvor hatte Illertissen auch das Heimspiel gegen Buchbach mit 1:2 verloren.

In Fürth hatten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit kaum torgefährliche Aktionen. Lediglich Routinier Daniel Adlung hätte fast getroffen, doch nach seiner Flanke rollte der Ball an den Pfosten. Bei den Illertissern fehlte in der Folge einfach die Präzision im Abschluss, sowohl bei Liam Omore als auch bei Daniele Gabriele. Dafür machten es die Gastgeber Sekunden nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte besser. Adlung flankte von der Eckfahne aus nach innen und Sebastian Müller konnte fast unbedrängt zum 1:0 einköpfen.

Beim Gegner spielt der Sohn von Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski

Das wirkte wie ein Wachruf auf die Illertisser. Doch mehr als zwei Halbchancen für Tobias Rühle und Daniele Gabriele ergaben sich nicht. Bei den Fürthern war jetzt der zur Pause eingewechselte Lucien Littbarski, der Sohn von Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski, ein Aktivposten. Er scheiterte bei seinen Dribblings aber zwei Mal an Torhüter Felix Thiel, der seine Abschiedsvorstellung beim FV Illertissen gab.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Bayerischer Fußball-Verband

Turbulent wurde es schließlich in der Schlussphase. Zunächst schoss Marin Hrgota nach schönem Steckpass zum 2:0 ein (80.). Die Ilertisser gaben sich trotzdem noch nicht geschlagen und sie kamen prompt durch Furkan Kircicek zum 1:2-Anschlusstreffer (90.+1). Tobias Rühle bot sich kurz danach sogar noch die Riesenchance zum Ausgleich, als ihm der Ball am Fünfmeterraum vor die Füße fiel. Torhüter Simon Hofmann verhinderte aber das 2:2 mit einem tollen Reflex.

Das sagen die beiden Trainer zum Spiel

Der Fürther Trainer Petr Ruman sagte: „Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften keinen großen Druck hatten und spielerische Elemente setzen wollten. Es freut mich auch für die Jungs, dass Sie mit einem positiven Erlebnis in die Pause gehen.“ Der FVI-Kollege Holger Bachthaler bemängelte: „Insgesamt hatten wir zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. Gegen Ende kamen wir zwar noch zu der einen oder anderen Möglichkeit, der Sieg für Greuther Fürth geht aber ganz in Ordnung. Für uns ist es schon bitter, mit zwei Niederlagen die gute Rückrunde zu beenden. Jetzt müssen wir nach vorne schauen, uns gut erholen und uns in der neuen Runde hoffentlich wieder besser präsentieren.“

FV Illertissen: Thiel – Fundel, Jeck, Neuberger – Omore (81. Held), Sejdovic, Zeller (36. Herzig), Gölz (71. Kircicek) – Gabriele (59. Milic), Helmer (59. Rühle), Glessing.