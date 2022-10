Fußball

vor 34 Min.

Beim FV Illertissen kommen die Erinnerungen ans Pokalfinale hoch

Plus Im bayerischen Totopokal 2021 ging es zwischen beiden Teams heiß her. Am Freitag spielen der FV Illertissen und Türkgücü München um Regionalliga-Punkte.

Von Hermann Schiller

Die meisten der 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die am 27. Juni des vergangenen Jahres beim Finale des bayerischen Totopokals zwischen dem FV Illertissen und Türkgücü München dabei waren, werden sich an die Vorkommnisse beim Elfmeterschießen noch gut erinnern. Als Fabio Maiolo für Illertissen anlief, zündeten die Fans von Türkgücü einen Böller und der in seiner Konzentration gestörte Schütze brachte nur eine Rückgabe zustande. Das ist jedoch schon Geschichte und die Mannschaften, die sich am Freitag (19 Uhr) im Punktspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga gegenüberstehen, haben sich stark verändert.

