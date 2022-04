Beim FV Illertissen sitzt auch der zweite Anzug perfekt

Plus Trainer Marco Konrad baut seine Mannschaft im Spiel gegen den TSV 1860 Rosenheim auf acht Positionen um. Gegen das Regionalliga-Schlusslicht gelingt dem FV Illertissen trotzdem ein klarer 4:0-Sieg.

Mit 4:0 (2:0) gewann der FV Illertissen gegen den TSV 1860 Rosenheim, den Tabellenletzten der Regionalliga Bayern, und kämpft weiter um Platz drei. Dabei hatte Trainer Marco Konrad kräftig rotiert, brachte im Vergleich zum letzten Spiel insgesamt acht neue Spieler. „Es war sehr kraftraubend für uns, nach nicht einmal 48 Stunden schon wieder spielen zu müssen. Dennoch haben die Jungs, die bislang nicht so sehr zum Zug gekommen sind, eindrucksvoll gezeigt, dass sie mehr als Regionalliga-Format vorweisen können“, lobte der Coach.