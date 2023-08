Fußball

vor 33 Min.

Beim FV Illertissen träumen sie von der Pokal-Sensation

Plus Im DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf ist Illertissen Außenseiter. Doch in dieser Rolle fühlt sich der Regionalligist wohl – und will mutig auftreten.

Von Stephan Schöttl

Die letzten Wochen haben den FV Illertissen ganz schön gefordert. Vor allem sportlich. Das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr) ist für den Fußball-Regionalligisten das fünfte Spiel binnen 14 Tagen. Viel Zeit, sich gezielt auf das Saison-Highlight vorzubereiten, hatte die Mannschaft um Trainer Holger Bachthaler noch nicht. Der Fokus lag auf den Punktspielen. Der Chefcoach sagt: „Ich weiß natürlich auch, dass dieses Pokalspiel beim einen oder anderen schon länger im Hinterkopf ist. Das lässt sich nicht vermeiden.“ Gespielt wird in einer limitierten Trikot-Sonderedition.

Für Torwart Felix Thiel ist es der erste Auftritt auf der bundesweiten Bühne. Er hatte mit dem FVI zwar auch 2022 schon den bayerischen Totopokal gewonnen, war dann aber für kurze Zeit zum FC Pipinsried gewechselt und hatte damit das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim verpasst. „Wir freuen uns alle riesig und sind schon aufgeregt“, meint der 29-Jährige. Das letzte Auswärtsspiel der Düsseldorfer vergangenes Wochenende beim FC St. Pauli hat sich der Schlussmann zumindest in Ausschnitten angeschaut. Er weiß demnach, was am Sonntagnachmittag auf ihn und seine Vorderleute zukommt. So weit ist freilich auch Trainer Holger Bachthaler schon in seiner Vorbereitung. „Wir treffen auf einen sehr, sehr guten Zweitligisten. Unser Hauptaugenmerk wird zwangsläufig auf der Defensive liegen. Aber wir werden auch unsere Umschaltmomente bekommen. Da gilt es, zielstrebig und schnörkellos zu spielen“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen