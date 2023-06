Fußball

vor 19 Min.

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Babenhausen ist schon im Angriffsmodus

Plus Die Fußballer des TSV Babenhausen haben den Wiederaufstieg in die Bezirksliga ausgiebig gefeiert. Jetzt gehen sie mit viel Selbstbewusstsein in die neue Saison.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Das dürfen ruhig alle sehen: Wer mit offenen Augen am Stadion des TSV Babenhausen an der Weinrieder Straße vorbeifährt, kann sich der Botschaft vom Aufstieg kaum entziehen. Das große Banner am Zaun, auf dem während der Saison auf das nächste Heimspiel hingewiesen wird, ist stellenweise überklebt: „... in der Bezirksliga!“, steht dort, wo eigentlich der Name des nächsten Gegners vorgesehen ist. TSV-Abteilungsleiter Wolfgang Benischke muss lachen, als er darauf angesprochen wird: „Das habe ich da hingehängt.“ Ein Ausdruck dessen, wie riesig Ende Mai nach dem entscheidenden Spiel in der Kreisliga Allgäu Mitte Freude und Erleichterung waren.

Vor fast genau einem Jahr kämpften sich die Fuggermärktler wacker durch eine lange Relegation – und mussten am Ende doch runter aus der Bezirksliga. Oberstes Ziel, sagt Benischke, sei daher freilich der Wiederaufstieg gewesen. „Der hätte aber auch nicht gleich im ersten Jahr klappen müssen“, meint der Abteilungsleiter weiter. Dass es dennoch nur zwölf Monate später wieder nach oben in Schwabens höchste Spielklasse ging, macht der Spartenchef an mehreren Gründen fest. Da ist zum einen natürlich Fatih Ademi. „Ein überdurchschnittlich guter Torjäger“, findet Benischke. Der Ausnahmestürmer hat 40 von insgesamt 85 Babenhauser Toren selbst geschossen, 17 weitere Treffer vorbereitet. Benischke sagt aber auch: „Wir haben eine intakte Mannschaft, alle um Fatih Ademi herum haben ebenso ihren Beitrag zum Erfolg geleistet.“

