Bezirksliga: Dieser Sieg lässt die SGM Aufheim-Holzschwang aufatmen

Plus Mit dem 2:1-Sieg gegen den TSV Obenhausen geht für die SGM eine längere Durststrecke zu Ende. Der Gegner hingegen steckt weiterhin im Tabellenkeller fest – und hadert.

Nach vier Niederlagen in Serie ist Fußball-Bezirksligist SGM Aufheim/Holzschwang in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Andi Spann besiegte den befreundeten TSV Obenhausen knapp mit 2:1. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir sind aber überglücklich, endlich mal wieder gewonnen zu haben“, resümierte der Ex-Profi.