Bezirksliga Donau/Iller: Obenhausen hat das Siegen noch nicht verlernt

Srbija Ulm und Staig verspielen wichtige Zähler im Aufstiegskampf, der TSV Obenhausen landet den dritten Saisonsieg. So lief der Karsamstag in der Bezirksliga.

Dieser Trainerwechsel hat sich ausgezahlt. Fußball-Bezirksligist TSV Neu-Ulm ging mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke ins Heimspiel gegen den TSV Blaubeuren. Nur zwei Punkte hatte die Mannschaft aus den letzten sieben Spielen geholt, in der Tabelle rutschte der Landesliga-Absteiger auf Rang zehn ab. Nun musste Trainer Benjamin Huber seinen Platz räumen. Sein Nachfolger Rafael da Silva Malheiro, bis Oktober 2022 noch beim Ligakontrahenten TSV Langenau tätig, feierte gleich bei seinem Debüt einen 7:3-Heimsieg.

Schon zur Pause war nach Treffern von Nico Kurz (11.), Marco Kurz (18., 21.), Baris Durmus (31.), Sebastian Beer (35.) und Salem Fazlji (40.) bei einem Gegentreffer von Max Deißler (27.) alles klar. Im zweiten Abschnitt erhöhte zunächst Oliver Schlotter (68.) auf 7:1, ehe Blaubeuren durch Nermin Velagic (80., 85.) noch etwas Ergebniskosmetik betrieb.

So liefen die weiteren Begegnungen des Spieltags

SV Jungingen - FC Neenstetten 5:1 (3:1). Auch beim SV Jungingen war Schützenfest. Jan Pablo Fronius (3.) brachte die Gastgeber gegen den FC Neenstetten früh in Führung, Nico Müller (15.) glich zunächst aus. Dann schlugen die Hausherren mit geballter Offensivkraft zurück, legten vier weitere Tore durch Marco Wind (25.), Laurin Schmidt (40., 46.) und Marco Kogler (84.) nach.

TSV Blaustein – Türkspor Neu-Ulm II 3:0 (0:0). In der ersten Halbzeit war die Partie noch offen, im zweiten Abschnitt dominierten die Hausherren. Silviu Adachitei brachte Blaustein per Kopf in Führung (58.), Budak Berke (66.) baute den Vorsprung aus. Ein Foulelfmeter nur drei Minuten später brachte die Entscheidung, Marius Veith verwandelte zum 3:0-Endstand.

FC Srbija Ulm – TSV Bermaringen 2:2 (1:1). Das Unentschieden fühlt sich für den Spitzenreiter an wie eine Niederlage. Manuel Klöble schockte die Hausherren mit seinem Tor in der 33. Minute, Dino Sarac glich aber kurz darauf aus (37.). Als Nikola Milicevic (65.) die Ulmer Führung erzielte, schien alles den erwarteten Verlauf zu nehmen, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit staubte Sebastian Knupfer zum 2:2 ab.

SC Türkgücü Ulm – SC Staig 1:0 (0:0). Türkgücü war ein Musterbeispiel an Effektivität. Nach einer Ecke verwandelte Mirhad Mehanovic den Nachschuss zum 1:0 (59.). Es war die einzige Chance für die Gastgeber, die in der Schlussphase noch gehörig zittern mussten. Über zehn Minuten spielten sie nach einem Platzverweis gegen Egemen Sengün (79.) in Unterzahl.

TSV Langenau – FV Asch-Sonderbuch 4:1 (3:0). Aschs Erfolgsserie mit vier Spielen ohne Niederlage ist gerissen. Langenau stellte die Weichen schon in der ersten 45 Minuten auf Sieg, führte durch Treffer von Leon Schleich (21.), Tim Leibing (24.) und Dominik Trautmann (45.+2) zur Pause mit 3:0. Mehmet Levet (63.) erhöhte später gar auf 4:0, ehe Tobias Wallisch (79.) der Ehrentreffer für die Gäste gelang.

TSV Obenhausen – FC Burlafingen 2:0 (1:0). Ein früher (7.) und ein später Treffer (87.) von Claus Jehle bescherten Obenhausen gegen das Schlusslicht den dritten Saisonsieg. Die Gäste verloren nicht nur die Partie, sondern in der 90. Minute durch einen Platzverweis auch noch ihren Co-Spielertrainer Rafal Mateusz Czerwinski.

SV Offenhausen – SGM Aufheim-Holzschwang 1:1 (0:0). Die letzten 20 Minuten des Spiels hatten es in sich. Erst brachte Timo Eller die Gäste in Führung (72.), dann glich Nils Timon Oleszewski postwendend aus (73.). Als alle mit dem Remis rechneten, bekam die SGM in der 90. Minute die riesige Chance auf den Siegtreffer, doch Eller verschoss einen Foulelfmeter. So blieb es doch bei der Punkteteilung.