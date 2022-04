Bezirksliga: Später Jubel beim SV Tiefenbach

Plus Gegen die TSG Söflingen reicht es für den SV Tiefenbach zumindest zu einem 3:3. Dieses Ergebnis hilft allerdings keinem der beiden Abstiegskandidaten wirklich weiter.

Im Duell zweier Abstiegskandidaten gab es in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Tiefenbach und der TSG Söflingen ein 3:3, das im Endeffekt gerecht war, das aber keiner der beiden Mannschaften wirklich weiterhilft.