Bezirksliga: Wenig Aufwand, viel Ertrag für den TSV Obenhausen

Das Tabellenschlusslicht hatte zumindest seine Kampfkraft in die Waagschale zu werfen. Hier beharken gleich drei Hüttisheimer einen Spieler des TSV Obenhausen.

Plus Der TSV Obenhausen tut sich gegen Hüttisheim lange schwer und gewinnt doch noch klar. Auch deswegen wird nur am Rande über eine „teambildende Reise“ diskutiert.

Von Michael Schuster

Der TSV Obenhausen konnte bei seinem Spiel in Hüttisheim eine Blamage abwenden und gewann am Ende noch deutlich mit 6:2. Obenhausen benötigt die Punkte und die Tore im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga bitter. Der FC Hüttisheim steht dagegen als erster Absteiger fest.

