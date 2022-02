Das erwartet den FV Illertissen beim FC Bayern München II

Die beiden Regionalligisten FV Illertissen und FC Bayern München II treffen sich zum Testspiel. Gelingt dem FVI endlich der erste Sieg in der Vorbereitung?

Für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen ist das Testspiel am Samstag (13 Uhr) beim Ligakonkurrenten FC Bayern München II bereits die Generalprobe für das in zwei Wochen angesetzte Punktspiel bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth. Möglich ist die Begegnung, weil die Teams beide Regionalliga-Duelle in dieser Saison schon absolviert haben.

Auf dem Campus treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich mitten in einer Umstrukturierung befinden. Das trifft ganz besonders auf die Jungprofis des deutschen Meisters zu. Mit Nemanja Motika (zu Roter Stern Belgrad) und Oliver Batista Meier (zu Dynamo Dresden) haben die erfolgreichsten Stürmer, die in dieser Runde zusammen auf 27 Tore kommen, den Klub verlassen. Andererseits hat Trainer Martin Demichelis ein schier unerschöpfliches Reservoir, kann jederzeit neue Talente einbauen.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat seinen Test am Bayern-Campus gewonnen

Die Bayern-Youngster haben bisher drei Testspiele absolviert, dabei gab es zwei Siege und eine Niederlage – mit 0:2 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Die Illertisser testeten bereits vier Mal, warten noch auf den ersten Sieg. „Die Ergebnisse werden überbewertet“, meint Trainer Marco Konrad. Und weiter: „Wir haben zuletzt, speziell beim 2:2 gegen Ulm, gute Schritte gemacht. Die Neuzugänge haben sich gut entwickelt und auch andere machten deutliche Fortschritte.“ Der Trainer muss am Samstag auf Nikolas Keckeisen und Marius Wegman verzichten. Der eine oder andere Akteur wird möglicherweise krankheitsbedingt noch geschont.