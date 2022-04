Das fünfte Spiel in zwei Wochen: Der FV Illertissen ist im Stress

Der FV Illertissen wird erneut alle Kräfte mobilisieren müssen, denn der FC Augsburg II braucht nach wie vor jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern.

Wenn Regionalligist FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg antritt, dann ist das für die Mannschaft von Trainer Marco Konrad bereits das fünfte Spiel in den vergangenen beiden Wochen. Und erneut werden die Illertisser Kicker alle Kräfte mobilisieren müssen, denn die Augsburger brauchen nach wie vor jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Schuld daran ist eine Negativserie: Die Fuggerstädter haben von den vergangenen neun Spielen nur ein einziges gewonnen (4:2 gegen den 1. FC Nürnberg II). Dabei kassierten die Augsburger in den letzten sechs Duellen jeweils mindestens zwei Gegentore. Ohne Zweifel legt man trotzdem beim FCA größten Wert auf den Klassenerhalt der Nachwuchsmannschaft. „Davon bin ich felsenfest überzeugt“, sagt FVI-Trainer Konrad. Und weiter meint er: „ Augsburg hat beim 2:2 gegen Aubstadt zuletzt unseren Gegner des Pokalfinales beherrscht und kann an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Die Mannschaft ist unberechenbar.“

Max Zeller und Natsuhiko Watanabe fehlen beim FV Illertissen

Konrad mahnt auch: Man müsse auf sich selbst schauen und sich noch mehr verinnerlichen, dass in dieser Liga Fehler konsequent bestraft würden. Das sei zuletzt gegen Unterhaching wieder deutlich geworden und werde in Augsburg nicht anders sein. Die Tatsache, dass der Illertisser Kader nach wie vor gut bestückt ist, könnte die Aufgabe bei den Augsburgern eventuell erleichtern. Auf Max Zeller und Natsuhiko Watanabe müssen die FVI-Fußballer weiterhin verzichten, sie werden in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Andererseits hat nun der eine oder andere Gelegenheit, sich zu zeigen und für kommende Saison anzubieten. Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler wird das Gebotene mit wachsamem Auge verfolgen.