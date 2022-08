Das irre Comeback des FV Illertissen gegen den FC Schweinfurt 05

Lokal Der FV Illertissen sieht gegen den FC Schweinfurt 05 bereits wie der sichere Verlierer aus. Dann bringen zwei Einwechslungen frischen Wind – und aus einem 1:3 wird ein 4:3.

Dank einer furiosen Aufholjagd hat der FV Illertissen mit 4:3 (1:2) gegen Schweinfurt 05 seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Illertisser lagen sogar zweimal mit zwei Toren in Rückstand, bogen das Spiel aber mit unglaublicher Moral um.