Das Jahr der Illertisser Fußballer gleicht einer Achterbahnfahrt

Plus Zur Winterpause steht der FV Illertissen in der Regionalliga auf einem Relegationsplatz. Wie die Zwischenbilanz von Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler ausfällt.

Das letzte Resultat des Jahres war versöhnlich. Mit 3:2 gewann der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern daheim gegen den TSV Rain und sammelte damit drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Generell glich die Spielzeit 2022/2023 bislang einer Achterbahnfahrt.