Das letzte Spiel des Jahres wird für den FV Illertissen zur Zitterpartie

Plus Drei Minuten vor Schluss scheint der FV Illertissen die drei Punkte gegen Rain schon im Sack zu haben – aber dann wird es noch einmal extrem spannend.

Mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Rain sorgte der FV Illertissen in der Fußball-Regionalliga Bayern für einen versöhnlichen Jahresabschluss. Um den Dreier mussten die Hausherren allerdings am Ende noch mächtig bangen.