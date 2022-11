Das Rothtal-Derby in der Fußball-Kreisliga A Iller ist hart umkämpft

Plus Der TSV Kettershausen-Bebenhausen gewinnt beim SV Oberroth knapp mit 3:2. Und es hätten im Prestigeduell durchaus noch mehr Tore fallen können.

Mit 3:2 entschied der TSV Kettershausen-Bebenhausen das Rothtal-Derby beim SV Oberroth knapp für sich. Der SVO hängt damit weiter im unteren Tabellenbereich der Fußball-Kreisliga A Iller fest, während die Unterallgäuer ihren Lauf fortsetzen und ganz oben mit dabei sind. Der Sieg allerdings darf als glücklich bezeichnet werden, weil beide Teams einen offenen Schlagabtausch hinlegten. Zumindest im zweiten Abschnitt.