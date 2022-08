"Das tut schon weh": Stürmer Ardian Morina über seinen Abschied aus Ulm

Lokal Ardian Morina glaubt weiter fest an sein Comeback auf dem Fußballplatz. Das soll nun beim Bayernligisten FC Memmingen gelingen. Der Abschied aus Ulm, sagt der Stürmer, fällt ihm trotzdem schwer.

Der Abschied tat weh. Dieses Mal waren es aber keine körperlichen Schmerzen wie bei seinen schweren Verletzungen zuvor. Da waren echte Gefühle im Spiel, als Ardian Morina den SSV Ulm 1846 Fußball zum Ende der vergangenen Saison verlassen musste. Einen neuen Vertrag hat der 28-jährige Mittelstürmer nicht mehr bekommen. Über die Art und Weise der Trennung ist er enttäuscht.