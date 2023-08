Fußball

17:45 Uhr

Dauerbelastung macht den Fußballern des FV Illertissen zu schaffen

Plus Regionalliga, Totopokal, DFB-Pokal: Die Fußballer des FV Illertissen haben kaum Zeit zum Durchschnaufen. Wie sich das aufs Training auswirkt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Wenn der FV Illertissen am Freitagabend (19 Uhr) die SpVgg Bayreuth im Vöhlinstadion empfängt, ist das für den Regionalligisten das neunte Pflichtspiel binnen fünf Wochen. Kommende Woche folgen mit den Partien beim SV Schalding-Heining im Passauer Umland und dem Heimspiel gegen die DJK Vilzing die Partien zehn und elf. „Das ist wirklich unglaublich. Man muss sich das mal anschauen, was die Jungs Woche für Woche leisten. Das ist eine brutale Belastung, kräftezehrend für den Körper wie für den Kopf“, sagt Illertissens Trainer Holger Bachthaler.

Dazu kommt, dass die Fußballer nach der vergangenen Spielzeit gerade einmal drei Wochen freihatten, dann begann bereits die vierwöchige Vorbereitung. Durchaus kritisch sieht er die Spielplangestaltung in der Regionalliga Bayern, die gleich zu Saisonbeginn viele englische Wochen für die Kicker bringt. Der FVI ist obendrein als Titelverteidiger auch im bayerischen Toto-Pokal noch ambitioniert unterwegs. Abschenken ist da nicht. Viele taktische Inhalte können in den Trainingseinheiten zwischen den Spielen nicht vermittelt werden. Es geht vorrangig ums Spielen, Regenerieren und Aktivieren. „Dass wir in dieser Woche mal wieder ganz normal trainieren können, ist fast schon ungewohnt“, sagt Bachthaler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen