Dem FV Illertissen gelingt bei Austria Lustenau eine faustdicke Überraschung

Plus Der FV Illertissen gewinnt das erste Testspiel nach der Winterpause mit 3:1. Gegen den österreichischen Erstligisten Lustenau läuft vieles nach Plan.

Eine faustdicke Überraschung gelang dem Fußball-Regionalligisten FV Illertissen im Testspiel beim österreichischen Erstligisten Austria Lustenau. Die Schützlinge von Trainer Holger Bachthaler gewannen 3:1 (2:1). „Hut ab vor der Illertisser Mannschaft, der Sieg war hochverdient. Das war eine tolle Leistung“, kommentierte Markus Mader, der Trainer des Bundesligisten.